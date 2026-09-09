Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Eskişehir Mihalıççık\'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı. Yayla Mahallesi yakınlarındaki meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanda başlayan yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve belediyeye ait itfaiye aracı karadan müdahale ediyor.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormandaki yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, belediyeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı Orman Genel Müdürlüğüne ait biri Ankara'da, diğeri Bilecik'te konuşlu bulunan 2 söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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