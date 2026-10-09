Eskişehir Odunpazarı'nda arazideki otluk yangın geniş alana yayıldı, itfaiye söndürdü

Eskişehir Odunpazarı'nda arazideki otluk yangın geniş alana yayıldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki bir arazide otluk yangın çıktı ve geniş alana yayıldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de bir arazide çıkan otluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki bir arazide yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR,
Kaynak: DHA
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