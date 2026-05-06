Eskişehir Sağlık Tesisleri Özelleştirme Kapsamından Çıkarıldı

06.05.2026 02:00
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, bazı sağlık alanlarının özelleştirmeden çıkarıldığını duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki bazı sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarılmasına yönelik karar alındığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Eskişehir Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması yönünde karar alındığını belirtti.

Aktif sağlık hizmeti sunulan hastaneler ve sağlık alanlarının satışa konu edilmeyeceğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte konuyu yakından takip eden, şehrimizin hassasiyetlerini ilgili mercilere doğrudan ileten ve çözüm noktasında büyük gayret gösteren Bakanımız Ayşen Gürcan'a, Valimiz Erdinç Yılmaz'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Albayrak, kararın Eskişehir için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

