Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın oyunu İstanbul'da çocuklarla buluştu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları'nın sevilen çocuk oyunu "Bobo'nun Yolculuğu", İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği 38. Çocuk Şenliği kapsamında İstanbul'da çocuklarla buluştu.

"Sürdürülebilir bir dünya" mottosuyla 21-23 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 38. İstanbul Çocuk Şenliği, bu sene doğanın ve çevrenin önemi, küresel sorunlara dikkatin çekilmesi ve geri dönüşüm konularını ön plana çıkaran bir dizi oyun ve etkinliği çocuklarla buluşturdu. Bu kapsamda Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın çevre dostu oyunu "Bobo'nun Yolculuğu", 22 Nisan'da İBB Şehir Tiyatroları Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde iki temsil sahneleyerek minik izleyiciler için perdelerini açtı.

Çocukların beğeni ile izlediği "Bobo'nun Yolculuğu" adlı çocuk oyununu, Şehir Tiyatroları'nda dramaturg olarak görev yapan Şafak Özen yazıp yönetti. Farklı kullanımlara sahip kuklalar ve sevimli oyuncaklar eşliğinde sahnelenen oyunun sahne ve kukla tasarımını ise Ayten Öğütçü gerçekleştirdi.

Doğa ve çevre dostu bir konuyu ele alan oyun, küçük bir çocuğun, oyuncak ayısı Bobo'nun kaybolmasının ardından çıktığı eğlenceli ve macera dolu bir yolculuğu anlatıyor.