Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Eskişehir Sempozyumu"Na Katıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve odaların iş birliğiyle düzenlenen "Eskişehir Sempozyumu" Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Sempozyumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Plaka kodumuz olan 26 sebebiyle 2026 yılı bizim için ayrı bir heyecan taşıyor, bu sempozyum geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor" dedi.

Kültürü, tarihi ve çok katmanlı yapısıyla Anadolu'nun özgün şehirlerinden Eskişehir, özel bir akademik buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eskişehir Sempozyumu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde başladı.

Eskişehir Valiliği, EBB, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen etkinlik, şehrin tarihsel derinliğini ve kentsel gelişimini bilimsel bir platformda tartışmaya açıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılış programı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam etti. Açılış törenine Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, EESOB Başkanı Ekrem Birsen, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve çok sayıda akademisyen, araştırmacı ile davetli katıldı.

Açılışta konuşan Ünlüce, Eskişehir'in tek bir sektöre bağımlı kalmadan sergilediği dengeli kalkınma modeline dikkati çekti. Ünlüce, şöyle konuştu:

"2026 YILI BİZİM İÇİN AYRI BİR HEYECAN TAŞIYOR"

"Eskişehir, tek bir yönüyle ele alınamayacak kadar zengin ve çok boyutlu bir karaktere sahiptir. Bir taraftan dinamik bir gençlik şehri olarak öne çıkarken, diğer taraftan nüfusunun dörtte birini oluşturan emeklileriyle dingin bir sığınaktır. Kültür ve sanatın merkezi olmasının yanı sıra; köklü sanayisi, tarihsel ahilik ve esnaf kültürü ile güçlü bir ticaret şehridir. Son yıllarda hızla gelişen turizm potansiyelinin yanında, bereketli ovalarında yükselen tarım ve hayvancılığıyla da dikkat çekmektedir. Eskişehir'in en büyük şansı, tek bir sektöre bağımlı kalmadan tüm alanlarda dengeli bir kalkınma modeli sergilemesidir. Plaka kodumuz olan 26 sebebiyle, 2026 yılı bizler için ayrı bir heyecan taşımaktadır. Bu anlamlı yılda düzenlenen sempozyum, Eskişehir'in köklü geçmişine bir saygı duruşu niteliğindedir ve geleceğine olan inancımızı pekiştirmektedir. Bu vesileyle sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Valiliğimize, kıymetli üniversitelerimize, rektörlerimize ve değerli oda başkanlarımıza gönülden teşekkür ederim."

ARKEOLOJİDEN RAYLI SİSTEMLERE 42 FARKLI TEMA

Disiplinlerarası yaklaşımların teşvik edildiği dört günlük sempozyum boyunca Eskişehir; arkeoloji, lojistik, deprem, tarım, gastronomi, havacılık, raylı sistemler, çevre ve madencilik gibi 42 farklı ana tema altında uzman isimler tarafından incelenecek. Akademik bildirilerin yanı sıra toplumsal etkileşime de büyük katkı sunması beklenen etkinlik, Eskişehir'in geleceğine ışık tutacak bir yol haritası niteliği taşıyor.