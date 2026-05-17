Eskişehir Sempozyumu'nda Kültürel Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Sempozyumu'nda Kültürel Etkinlikler

17.05.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sempozyumu çerçevesinde halk dansları ve türkü konseri düzenlendi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde düzenlenen "Eskişehir Sempozyumu" kapsamında Eskişehir Halk Danslar Topluğu Gösterisi ve Eskişehir Türküleri Konseri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sahne alan Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu Eskişehir, Artvin ve Gaziantep yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Gösterinin ardından Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Dansları Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak'a, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Topluluğu tebrik eden Rektör Adıgüzel, Erkoçak'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde Anadolu Üniversitesini, Eskişehir'i ve Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini kaydetti.

Erkoçak'ın yurt dışında da Anadolu folklorunu en iyi şekilde tanıttığını belirten Adıgüzel, "Bu kadar kısa sürede böyle bir gösteriyi hazırlamak ve sahnelemek gerçekten büyük bir maharet istiyor. Bugün de 'Eskişehir Sempozyumu' kapsamında Anadolu folklorunu en güzel şekilde temsil ettiler." ifadelerini kullandı.

Programda, "Geleceğin Kültür Elçileriyle Eskişehir'den Anadolu'ya: Türkülerle Türkiye" adlı konser gerçekleştirildi.

Şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Dağlı'nın yaptığı konserin sunuculuğunu Mete Ayaz üstlendi.

Türkiye'nin farklı yörelerine ait türküler seslendirildiği konserde farklı ülkelerden öğrenciler de sahne aldı.

Etkinlik, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney ile Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Dağlı'nın akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Sempozyumu'nda Kültürel Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:53:09. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Sempozyumu'nda Kültürel Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.