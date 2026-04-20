Eskişehirli Kanoculardan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'nda Üstün Başarı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Muğla'da düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'nda önemli dereceler elde etti. Ecrin Su Yılmaz iki kategoride Türkiye şampiyonu olurken, Mehmet Ali Duman ikinci, U23 kadınlar kategorisinde ise Esin Özdaş üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından organize edilen Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası, 15–18 Nisan 2026 tarihleri arasında Muğla Köyceğiz'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, 11 kişilik kadrosuyla mücadele etti.

Şampiyonada Eskişehir ekibi önemli başarılara imza attı. Genç kadınlar kategorisinde 500 metre ve 1000 metre yarışlarında suya çıkan Ecrin Su Yılmaz, her iki mesafede de rakiplerini geride bırakarak çifte Türkiye şampiyonluğu elde etti. Kadınlar U23 500 metre kategorisinde mücadele eden Esin Özdaş ise gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Büyük erkekler C1 kategorisinde yarışan Mehmet Ali Duman da güçlü rakipleri arasında ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde edilen dereceler Eskişehir'de büyük gurur yaşatırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Ünlüce, "Eskişehirimizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bu gurur hepimizin" dedi.