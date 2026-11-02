Eskişehir Tepebaşı\'da 10 sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuyumcuya 10 adet sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen Y.A. isimli kişi, yanındaki 10 adet gram altını bozdurmak istedi.

Kuyumcu çalışanının yaptığı kontrollerde altınların sahte olduğu belirlendi.

İhbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

Sahte olduğu iddia edilen altınları kuyumcuya satmak isteyen Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.