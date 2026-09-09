Eskişehir Tepebaşı\'nda Atatürk ve Çocuklar anıtında çocukların çiçekleri yerini almaya başladı

(ESKİŞEHİR) - 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında üretilen "Atatürk ve Çocuklar" temalı kolektif anıtta sona yaklaşıldı. Sanatçıların çocuk figürleri ile çocukların pişmiş topraktan hazırladığı çiçekler, anıttaki yerlerini almaya başladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına düzenlenen 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında hazırlanan "Atatürk ve Çocuklar" temalı kolektif eserde sona yaklaşıldı. Sempozyum sanatçılarının ürettiği çocuk figürleri, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü başta olmak üzere anıttaki yerlerine yerleştirilmeye başlandı.

Kent mirası olarak gelecek kuşaklara bırakılacak olan kolektif eser, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarla birlikte anlatıyor. Anıtın adının "Atatürk'ün Çocuk Bahçesi", "Atatürk Bahçesi", "Atatürk Çocukları", "Atatürk Çiçek Bahçesi" ya da "Atatürk'ün Çiçekleri" olarak belirlenmesi planlanıyor.

Sempozyum boyunca çocuklar da pişmiş topraktan çiçekler hazırlayarak eserin üretim sürecine aktif biçimde katıldı. Çocukların hazırladığı çiçekler, anıta yerleştirilerek Atatürk figürü ve sanatçıların eserleriyle bütünleştirilecek. Böylece çocukların renkleri, umutları ve hayalleri, kolektif anıtın parçası olacak. Topraktan doğan eser; Cumhuriyet'e duyulan bağlılığı, çocuklara olan inancı ve geleceğe dair umudu simgeleyecek.

"Atatürk ve Çocuklar" temalı kolektif anıtın açılışı, sonraki hafta düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.