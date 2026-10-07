Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi ambulansta hayata döndürüldü

Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi ambulansta hayata döndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'ndaki Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kalbi duran yaralı, ambulansta hayata döndürülerek Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı; kaçan zanlı yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta bulunan parkta çıkan kavgada, S.S. (46) bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalbi duran S.S, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
Yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı M.D. (32) ise polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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