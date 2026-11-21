Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetiminde 257 kişiyi sorguladı, 111 aracı kontrol etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan cadde ve ara sokaklarda Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 150 polis memuru ve çevik kuvvet personeli görev aldı. 257 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi, 111 araç kontrol edildi.

Farklı kusurları bulunduğu tespit edilen 11 araca toplam 70 bin 127 lira ceza yazıldı.

Denetimlerde, bir kişinin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi.

Ayrıca kaba üst yoklaması yapılan 3 kişinin üzerinden çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.