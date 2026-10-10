Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, çalınma anı çevredeki bir iş binasının güvenlik kamerasına yansıdı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Polis, şüpheliler E.Y. ve E.M.K'yi Kumlubel Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan??????? 2 zanlı tutuklandı.
Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Motosikletin çalınma anı, çevredeki bir iş binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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