Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, çalınma anı çevredeki bir iş binasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis, şüpheliler E.Y. ve E.M.K'yi Kumlubel Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan??????? 2 zanlı tutuklandı.

Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Motosikletin çalınma anı, çevredeki bir iş binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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