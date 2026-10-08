Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet kazasında 2 sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet kazasında 2 sürücü ağır yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki sürücü ağır yaralandı. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletin karıştığı olayda yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.

Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde kırmızı ışıktan geçtiği öne sürülen A.H.A. (16) idaresindeki 07 BSG 584 plakalı motosiklet ile O.E. (31) idaresindeki 07 E 3408 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan savrulan sürücüler ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücülerden A.H.A, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, O.E. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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