Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil motor bölümünden alev aldı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil motor bölümünden alev aldı, kullanılamaz hale geldi

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Eskişehir Tepebaşı\'nda otomobil motor bölümünden alev aldı, kullanılamaz hale geldi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, Kırım Caddesi'nde motor bölümünden alev aldı. Çevredeki esnafın müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Hatice S. idaresindeki 26 PT 027 plakalı otomobil, Cumhuriye Mahallesi Kırım Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Çevredeki esnafın müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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