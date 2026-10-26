Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Demirciler Sokak\'ta esnafın sorunlarını dinledi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, iş yerlerinin durumu ve karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi alarak talep ve önerileri dinledi.

Yılmaz, esnafın kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Esnafın her zaman yanında olduklarını kaydeden Yılmaz, Eskişehir için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Vali Yılmaz'a teşekkür etti.