Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kente gelen SOLOTÜRK ekibini kabul etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, gösteri uçuşu kapsamında kente gelen Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ü kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir, Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak, Hava Piyade Yüzbaşı Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı kabulde yer aldı.

Açıklamada kabuldeki görüşlerine yer verilen Yılmaz, SOLOTÜRK'ün Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü, Türk pilotlarının yeteneklerini ve havacılık alanındaki başarılarını gökyüzünde temsil ettiğini belirterek, ekibin gösterileriyle millete gurur yaşattığını ifade etti.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı ekibe teşekkür etti.