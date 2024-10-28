Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28.10.2024 11:16
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, cumhuriyetin, milletin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Aksoy, cumhuriyetin, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da attığı kurtuluş ve istiklal adımıyla başlayan mücadelenin emsalsiz eseri ve Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde Türkiye'nin uluslararası camiada önemli bir yere sahip olduğunu, bölgesindeki gelişmelerde aktif rol oynamış, "yurtta ve dünyada barış" düsturuyla iç ve dış tehditleri bertaraf etmesini bildiğini aktaran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Muasır medeniyet yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemiz, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya namzettir. Cumhuriyet tarihimiz 101 yıllık bir başarı öyküsüdür. İkinci yüzyılında Türkiye, bölgesinde en gelişmiş ülke, hatırı sayılan bir güç ve istikrar unsurudur. Bağımsız, güçlü, çağdaş Türkiye'yi var eden cumhuriyet yönetimi, ülkemizin gelecekte de medeni ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin güvencesidir. Milletimizin ortak bilinci, birlik ve beraberliği bu süreçte en büyük gücümüz olacaktır. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken cumhuriyet, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerini kapsayan büyük bir düşüncenin ürünüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Eskişehirlilerin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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