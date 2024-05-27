Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Aksoy, ilçenin genel sağlık, eğitim ve asayiş durumları hakkında bilgi aldı. Ardından İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret eden Aksoy, ilçede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca İnönü Türk Hava Kurumu Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aksoy, yapılan yolu inceledi. Programında eşi Hülya Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan da bulunan Vali Aksoy'un ziyaretleri başarılı geçti.

27.05.2024 15:11
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İnönü programına Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Aksoy, Kaymakam Vekili Ahmet Yıldız'dan ilçenin genel sağlık, eğitim ve asayiş durumları hakkında bilgi aldı.

Aksoy ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İnönü Belediye Başkanı seçilen Serhat Hamamcı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Hamamcı'dan ilçede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, kendisine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İlçede çeşitli incelemelerde bulunan Aksoy, İnönü Türk Hava Kurumu Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Yılmaz ve personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından parke taşıyla yapılan yolu inceledi.

Aksoy'a programında, eşi Hülya Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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