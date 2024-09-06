Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni okulları ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni okulları ziyaret etti

Vali Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapımı tamamlanarak hizmete açılacak olan Hatice Ongurlar Ortaokulu ve Eskişehir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulların son durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Ayrıca, okul bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.

06.09.2024 12:47
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapımı tamamlanarak hizmete açılacak iki okulu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu'ndaki ziyaretinde okulun son durumu ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı, okulu eğitim öğretim hizmetlerine kazandırdıkları için hayırsever Avni Ongurlar ile ailesine teşekkür etti.

Aksoy, Eskişehir Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek okulun son durumu ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi adı. Vali Aksoy, eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

Eğitimde verimlilik ve kalite bakımından fiziki olanakların önemine dikkati çeken Aksoy, modern bir eğitim yuvasına kavuşan öğrenci ve öğretmenlere, eğitim camiasına yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.

Vali Aksoy, ayrıca okul bahçesine ilk fidanı dikti, can suyu verdi.

Kaynak: AA

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