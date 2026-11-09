Eskişehir Valisi Yılmaz, 10 Kasım mesajında Atatürk'e vefa vurgusu yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, 10 Kasım mesajında Atatürk'e vefa vurgusu yaptı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği illerden Eskişehir'in onunla kurduğu güçlü bağı nesilden nesile yaşattığını ve vefanın geleceği korumak anlamına geldiğini belirtti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, bazı ayrılıkların zaman geçse de özleminin geçmediğini, bazı insanların ise bir ömre değil bir milletin bütün yarınlarına sığdığını bildirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde derin bir özlem, rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"10 Kasım sabahı saat 09.05'te aynı özlemde buluşan milyonlarca yürek. O an suskunluğumuzda derin bir hüzün, duruşumuzda sarsılmaz bir vefa vardır. Çünkü biz en zor zamanında milletine inanan, istiklalinden vazgeçmeyen, bir ülkenin geleceğini yeniden kuran eşsiz bir önderi anıyoruz. Eskişehir olarak bu özlemi şehrimizin hafızasında taşıdığı hatıralarla daha derinden hissediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği illerden biri olan Eskişehir, onunla kurduğu güçlü bağı nesilden nesile yaşatmaktadır. Bu şehir için Atatürk, yalnızca tarih kitaplarında okunan bir isim değil, geçmişine onur, bugününe sorumluluk, yarınlarına istikamet veren büyük bir emanettir."

Yılmaz, mesajında "Bizlere düşenin hüznümüzü çalışmaya, minnetimizi hizmete, sevgimizi Cumhuriyetimizi daha da güçlendirecek eserlere dönüştürmektir. Akla ve bilime rehberlik tanıyan, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkan, her evladımızın geleceğe güvenle bakabildiği bir Türkiye için yılmadan çalışmaktır. Çünkü vefa, yalnızca geçmişi hatırlamak değil, bize emanet edilen geleceği korumaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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