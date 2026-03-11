Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin hürriyet aşkını, sarsılmaz imanını ve esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın yalnızca bir metin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun mührü, milli mutabakatımızın en güçlü belgesidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinin bağımsızlık ruhunu ve milletin karakterini ebediyete kadar belirlediğini kaydeden Yılmaz, Eskişehir'in de Milli Mücadele'de lojistik ve stratejik önemiyle istiklal yolunda kilit rol oynadığını ifade etti.

Zor günlerin emanetinin omuzlarda taşındığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde, Akif'in, 'Asım'ın nesli' diye tarif ettiği şuurlu ve vatansever nesiller yetiştirme azmiyle çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu eşsiz eseri milletimize armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanın her karışı için canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."