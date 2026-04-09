Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, "Güvenli Şehir Eskişehir"in ve ülkenin asayişini, milletin can ve mal güvenliğini büyük bir özveriyle koruyan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Gücünü yasalardan, desteğini ise milletten alan emniyet teşkilatının sadece suçla mücadelenin değil toplumsal dayanışmanın ve huzurun da sarsılmaz teminatı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Modern donanımı ve eğitimli personeliyle Eskişehir'imizin her sokağında güven veren polisimiz, devletimizin şefkatli ve kudretli elini temsil etmektedir. Eskişehir emniyet teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine layık olan Eskişehirlilere canla başla hizmet etme gayreti içinde olacağına inanıyor ve onlara güveniyorum. Bu anlamlı haftada vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Emniyet Müdürlüğümüzün her kademesinde görev yapan personele ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi 69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki... Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı

10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:55
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 10:54:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.