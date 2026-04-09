Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, "Güvenli Şehir Eskişehir"in ve ülkenin asayişini, milletin can ve mal güvenliğini büyük bir özveriyle koruyan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Gücünü yasalardan, desteğini ise milletten alan emniyet teşkilatının sadece suçla mücadelenin değil toplumsal dayanışmanın ve huzurun da sarsılmaz teminatı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Modern donanımı ve eğitimli personeliyle Eskişehir'imizin her sokağında güven veren polisimiz, devletimizin şefkatli ve kudretli elini temsil etmektedir. Eskişehir emniyet teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine layık olan Eskişehirlilere canla başla hizmet etme gayreti içinde olacağına inanıyor ve onlara güveniyorum. Bu anlamlı haftada vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Emniyet Müdürlüğümüzün her kademesinde görev yapan personele ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."