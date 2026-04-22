Eskişehir Valisi Yılmaz, koltuğunu öğrenciye devretti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ortaokulu öğrencisine devretti.

Vali Yılmaz, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Buğlem Berra Caymaz'ı makamında ağırladı.

Yılmaz, programda yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil aynı zamanda milli iradenin ve çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan evlatlara verilen değerin en güzel ifadesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızın iyi eğitim alması, mutlu, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Eskişehir'de çocukların eğitim, kültür, spor ve sosyal alanlarda daha güçlü imkanlara kavuşması için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktararak, çocukların yüzünün güldüğü, huzurlu ve güvenli bir şehir hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ı telefonla arayan temsili vali Caymaz, kendi okulundan başlamak üzere kitaplara ulaşmakta zorluk çeken öğrencilere hizmet verilmesi amacıyla gezici kütüphane uygulamasının yaygınlaştırılması talimatını iletti.

Talimat doğrultusunda Gezici Kütüphane, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu bahçesinde görevlendirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:25:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.