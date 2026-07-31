Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet verecek - Son Dakika
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Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet verecek

Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet verecek
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Tepebaşı Belediyesi'nin 2012'de yapımını tamamladığı "Efsane Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri", yeni dönemde belediye tarafından işletilecek. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu tesis, Eskişehirspor'un tarihine ve o tarihi yazan değerli futbolcularımıza duyduğumuz vefanın bir göstergesidir. Efsanelerimizin ruhunu burada yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin 2012'de yapımını tamamladığı "Efsane Eskişehir spor 1965 Spor Tesisleri", yeni dönemde belediye tarafından işletilecek. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu tesis, Eskişehirspor'un tarihine ve o tarihi yazan değerli futbolcularımıza duyduğumuz vefanın bir göstergesidir. Efsanelerimizin ruhunu burada yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2012 yılında yapılarak Eskişehirspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin hizmetine sunulan Efsane Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri, yeni dönemde Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet verecek. Tesis, bundan sonra belediye tarafından bütçe içi işletme modeliyle işletilecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, tesisi gezerek mevcut durumu yerinde inceledi ve yürütülecek çalışmalar hakkında ilgili müdürlüklerden bilgi aldı.

Tesisin yalnızca bir spor alanı olmadığını belirten Başkan Ataç, Eskişehirspor'un efsane futbolcularının mücadelesini, başarılarını ve ruhunu taşıyan önemli bir kent değeri olduğuna dikkati çekti. Efsane Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri'ni "vefa projesi" olarak tanımlayan Ataç, Eskişehirspor'un geçmişte hiçbir Anadolu takımının gerçekleştiremediği başarılara imza attığını ifade etti. Eskişehir'in ve Türk futbolunun efsane futbolculara çok şey borçlu olduğunu dile getiren Ataç, "Bu tesis, Eskişehirspor'un tarihine ve o tarihi yazan değerli futbolcularımıza duyduğumuz vefanın bir göstergesidir. Efsanelerimizin ruhunu burada yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

HEDEF AMATÖR SPORU VE GENÇLERİ DESTEKLEMEK

Tepebaşı Belediyesi olarak amatör sporun gelişmesi ve gençlerin sporla buluşması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Ataç, Eskişehirli gençlerin kendi kentlerinin takımında başarıya ulaşmasının büyük bir gurur kaynağı olacağını söyledi. Ataç, "Gençlerimizin spor yapabildiği, yeteneklerini geliştirebildiği ve Eskişehirspor sevgisiyle yetişebildiği alanları çoğaltmak istiyoruz. Eskişehirli gençlerin Eskişehirspor formasını giyerek başarılar kazanması hepimiz için büyük bir mutluluk olacaktır" diye konuştu. Eskişehirspor tarihine emek veren ve yaşamını yitiren isimleri de anan Ataç, "Aramızdan ayrılan tüm arkadaşlarımızı anmadan böylesi bir tesisin önemi kavranamaz. Onların emekleri, mücadeleleri ve Eskişehir'e yaşattıkları gurur hiçbir zaman unutulmayacak. Efsane Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri, geçmişimizin hatırasını geleceğin sporcularıyla buluşturacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet verecek - Son Dakika

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