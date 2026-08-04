Esma'nın Yürüyüş Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika
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Esma'nın Yürüyüş Hayali Gerçek Oluyor

Esma\'nın Yürüyüş Hayali Gerçek Oluyor
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Doğuştan engelli Esma Akyol, İstanbul'daki tedavi sonrası ilk kez ayakta durdu ve konuşma yeteneği gelişti.

VAN'ın Erciş ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan ve konuşma güçlüğü çeken Esma Akyol (21), İstanbul'da gördüğü 3 aylık tedavi sonrası ilk kez ayağa kalktı ve konuşmasında önemli ilerleme kaydetti. Doktorların Parkinson hastalığı tanısı koyduğu Akyol, şimdi en büyük hayalinin yürümek olduğunu belirterek, "Eskiden yatalak durumdaydım. Yemeklerim bile uzandığım yerden yediriliyordu. Konuşmakta çok zorlanıyordum. Şimdi ise ayakta durabiliyorum ve daha rahat konuşabiliyorum" dedi.

Erciş'te ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştıran Gökmen Sakin, yardım çalışmaları sırasında Esma Akyol ile tanıştı. Doğuştan yürüme engelli olan ve konuşmakta güçlük çeken Akyol'un yardım talebi üzerine yaşadığı durumu sosyal medya hesabında paylaşan Sakin'in çağrısına, İstanbul'da yaşayan Ercişli iş insanı Mehmet Hanifi Işık kayıtsız kalmadı. Işık, Esma Akyol ile bir yakınının İstanbul'a gitmesini sağlayarak tedavi süreci boyunca kalabilecekleri bir ev kiraladı ve tüm masraflarını üstlendi.

PARKİNSON TANISI KONULDU

Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinde çeşitli özel hastanelerde kapsamlı tetkiklerden geçirilen Esma Akyol'a Parkinson hastalığı tanısı konuldu. Ardından da fizik tedavi ve ilaç tedavisine başlandı. Tedavi sonunda önemli ilerleme kaydeden Akyol, ilk kez ayakta durmayı başarırken konuşmasında da büyük gelişme sağladı.

'ÜÇ HAYALİM VARDI, GERİYE YÜRÜMEK KALDI'

Tedavilerinin ardından 10 gün önce ilçenin Van Yolu Mahallesi'ndeki evine dönen Esma Akyol, yaşadığı değişimi anlattı. Telefonundaki eski görüntülerine bakarak artık ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Akyol, "Eskiden yatalak durumdaydım. Yemeklerim bile uzandığım yerden yediriliyordu. Konuşmakta çok zorlanıyordum. Şimdi ise ayakta durabiliyorum ve daha rahat konuşabiliyorum. Hayatta üç hayalim vardı. İkisini gerçekleştirdim. Geriye sadece yürümek kaldı. Eski resimlerime bakıyorum da arada dağlar kadar fark var. Şimdi kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve ayakta durabiliyorum. Bu küçüklüğümden beri kurduğum bir hayal. Buna sahip olmak için çok emek harcadım. Yakında kontrolüm var. Doktorlar uygun görürse beynime pil takılacak. İnşallah yürümeye başlarsam üniversite okumak istiyorum" dedi.

'EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ ESMA'NIN YÜRÜMESİ'

Esma Akyol'un yaşadığı sıkıntıların duyulmasına sağlayan Gökmen Sakin ise "Erzak dağıtırken Esma ile tanıştık. Benden engeli konusunda yardım istedi. Ben de yaşadıklarını sosyal medyada paylaştım. İş insanı Mehmet Hanifi Işık bu çağrıya duyarsız kalmadı. Esma ve bir yakınını İstanbul'a götürerek tedavi sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Üç aylık tedavinin ardından bugün Esma'nın ayakta durabildiğini ve rahat konuşabildiğini görmek hepimizi sevindirdi. Yakında yeniden kontrole gidecek. İnşallah bundan sonraki süreç de olumlu geçer ve Esma en büyük hayali olan yürümeye kavuşur." diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Erciş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esma'nın Yürüyüş Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika

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