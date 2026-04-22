Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Görevden Uzaklaştırıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliği'nin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.