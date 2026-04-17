Eşme Belediye Başkanı Tozan Gözaltına Alındı

(UŞAK) - Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'irtikap' soruşturma kapsamında Eşme Belediye Başkanı Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan Tozan ile eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesi'nde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.