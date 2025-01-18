Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eşme'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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