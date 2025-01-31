Besni ilçesinde polis esnafı dolandırıcalara karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Bilgilendirme Faaliyeti" kapsamında Yeni Besni Mahallesinde bulunan esnafı dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.
Ekipler iş yerlerini ziyaretlerinde bilgilendirme broşürleri dağıtarak dolandırıcılık ve hırsızlık olayları ile güvenlik kamerasının önemi hakkında uyarılarda bulundu. ???????
Son Dakika › Güncel › Esnaf Dolandırıcılara Karşı Uyarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?