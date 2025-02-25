Esnaf Prim Gün Sayısı Düzenlemesi

Güncel

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Esnaf, çiftçi ve sanatkarlarımızın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi sosyal adaleti sağlama, emeklilik beklentilerini karşılama ve ekonomik yükü hafifletme açısından önemli bir adım olacaktır. Bu düzenleme, esnaf ve sanatkarların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını destekleyecektir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, küçük esnaf ve sanatkarların prim gün sayısı, sigorta adaleti ve yaşlılık aylığı erişimlerine dair yaşadığı sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Gürer'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sosyal güvenlik sistemi ülkemizde çalışan bireylerin emeklilik, yaşlılık aylığı gibi haklarına erişimlerini düzenlemektedir. Sosyal güvenlik sistemi içinde yer alanların emekliliğe erişimleriyle ilgili farklı düzenlemeler bulunmaktadır. 4B statüsünde çalışan esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının diğer sigortalı gruplardan farklı olması sürekli gündemdedir. Sosyal güvenlik sisteminin temel bir ilkesi sigortalar arasındaki adaleti sağlamaktır. SGK'da sosyal güvenlik ve BAĞ-KUR primleri gün sayılarına yönelik CHP olarak geçmiş dönemlerde de vermiş olduğumuz kanun teklifleri var. İktidar, girişimlerimiz üzerine seçimlerden önce bu konuyu gündeme aldı. Cumhurbaşkanı'nın seçim süresi öncesi 'İndiriyoruz' dediği ve 22 ay geçtiği halde ses yok. Süreçte hiçbir düzenleme de iktidar partisi tarafından TBMM'ye getirilmedi.

"Esnaflarımız SGK ve BAĞ-KUR primlerinde de ödenebilir bir seviyeye getirilmesi beklentisi içinde"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik orta vadeli plan içinde olduklarını söyledi ancak bir takvim açıklamadı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekillerinin vereceği kanunla düzenlemeler yapılsa da bu yöndeki uygulama yalnızca iktidar milletvekillerinin kanun teklifleri komisyonda görüşülüp Genel Kurul'a getirilir şeklinde işlemektedir. Bu bağlamda 9 bin gün olan BAĞ-KUR prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi için kanun teklifimi TBMM Başkanlığı'na sundum. Esnaf ve çiftçilerimizin bu yöndeki beklentilerinin bir an önce karşılanması için kanun teklifimiz komisyonlarda ele görüşülmeli ve bu adaletsizlik giderilmelidir.

Esnaf, çiftçi ve sanatkarlarımızın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi sosyal adaleti sağlama, emeklilik beklentilerini karşılama ve ekonomik yükü hafifletme açısından önemli bir adım olacaktır. Bu düzenleme, esnaf ve sanatkarların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını destekleyecektir. 1982-2000 yılları arasında ticari faaliyet gösteren ve vergisini ödeyen esnaf ve sanatkarların yasa gereği BAĞ-KUR'a otomatik olarak kaydedilmesi gerekirken o dönemde yapılan çalışmalarda oluşan eksikliklerden kayıplar doğmuştur. Bu yönde de hakların verilmesine yönelik çalışma yapılmalı ve hak edene hakkı verilmelidir.

Esnaflarımız SGK ve BAĞ-KUR primlerinde de ödenebilir bir seviyeye getirilmesi beklentisi içindedir. Gelir vergisi, KDV ve kira-stopaj vergilerinin düşürülmesini istemektedir. Tarımda talep ettiğimiz kırmızı mazot gibi nakliye ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa uygun maliyetli yakıt verilmesini istemektedirler. Elektrik ve doğal gazda küçük esnaf destek beklemektedir. Mesleki eğitim, çırak, kalfa yönünde desteklerin sağlanmasını istemektedir. Esnafa uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilmesi beklentisi de vardır. 2025 ocak ayında, 2024 yılının ocak ayına göre kapanan şirket sayısı 1759'dan 2 bin 37'ye çıkarak yüzde 15 oranında bir artış sergilemektedir. Bİr önceki kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 oranında azaldı. Kooperatiflerde 2024'te 236 kooperatif kurulmuşken 2025 yılında bu sayı yüzde 29 azalarak yüzde 67 aynı dönem içinde düşmüştür. İşin yükünü çeken çeken yerli imalatçılar ve küçük esnaf giderek daralmakta ve sorunları katlanmaktadır.