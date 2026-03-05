Esnafa Hapis İstemi Tepki Çekti - Son Dakika
Esnafa Hapis İstemi Tepki Çekti

05.03.2026 14:58
İYİ Parti'den Çorum'daki esnafa açılan hapis davasına tepki gösterildi, ekonomiye eleştiri yapıldı.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Çorum'da iş yapamamaktan yakınan ve vergilerden şikayet eden esnafa "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Çömez, "Esnaf feryat ediyor, kan ağlıyor haberin yok mu ey 'vergimatik' Mehmet Şimşek. Dert yananı da derdest ediyorsunuz, bu mudur çözümünüz? 25 yıl önce bir yazar kasa, bir devri kapatmıştı, sizin devrinizi de bu esnafın ahı kapatacak" ifadesini kullandı.

Çorum'da kaydettiği videoda, "öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerini belirten ve buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğini" ifade eden Murat Kırçı hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığıı iddianame asliye ceza mahkemesince kabul edilmişti.

Turhan Çömez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çömez, şunları kaydetti:

"Esnaf dertli, video çekip iktidara seslenmiş. 'Cumartesi günleri bile vergi memurları gönderiyorlar incelemeye, ya siftah mı var ben fiş keseceğim? Önce ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirası mı ödeyecek neyi ödeyecek?'"

Bu sözlerin ardından hemen bir soruşturma açılmış, ardından da iddianame hazırlanmış. Kabul edilen iddianamede deniyor ki 'Bu esnaf video çekerek halk arasında endişe, korku ve panik yaratmıştır. Ülkenin iç güvenliğini ve kamu düzenini bozmuştur. Gerçeğe aykırı bilgiyi yayarak kamu barışını bozmuştur.' Esnaf feryat ediyor, kan ağlıyor haberin yok mu ey 'vergimatik' Mehmet Şimşek. Dert yananı da derdest ediyorsunuz, bu mudur çözümünüz? 25 yıl önce bir yazar kasa, bir devri kapatmıştı, sizin devrinizi de bu esnafın ahı kapatacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafa Hapis İstemi Tepki Çekti - Son Dakika

