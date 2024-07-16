ESOGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 1 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, belgesel gösterimiyle devam etti.

Programda söz alan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, darbe girişiminin demokrasiyi hiçe saymak olduğunu belirtti.

Çolak, darbecilerin emellerine ulaşmak için her şeyi yaptığını belirterek, "Ülkemizi karanlığa sürükleyerek yıllarca geriye götürebilecek bu hain girişim demokrasiye ve özgürlüğe yürekten bağlı milletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde sergilenen şanlı direnişle durdurulmuş, Türk milletinin böyle hain emellere asla geçit vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. İradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklara bundan sonra da karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak çıkacaklarının mesajını vermişlerdir. Bugün bizlere düşen ise bu gece yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de çok iyi aktarmaktır." diye konuştu.

Çolak, konuşmasının akabinde törene katılan öğretim görevlileriyle birlikte 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini ziyaret etti.