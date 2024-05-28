ESOGÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Saldırıyı Protesto Etti - Son Dakika
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ESOGÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Saldırıyı Protesto Etti

ESOGÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yaptığı Saldırıyı Protesto Etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi. Öğrenciler, İsrail'i protesto etmek için temsili kefenleri merdivenlere bıraktı.

28.05.2024 14:08
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Meşelik Yerleşkesi'nde daha önce kurulan nöbet çadırının bulunduğu yemekhane önündeki alanda öğrenciler adına basın açıklaması yapıldı.

İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ömer Koca, akademisyenlerin de destek verdiği basın açıklamasında, Refah'a yapılan saldırı sonrası kınama zamanının geçtiğini, harekete geçme vaktinin geldiğini söyledi.

Filistin için yapılan her eylemin dünya genelinde sonuç vereceğini belirten Koca, İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıma yönünde aldığı kararlara dikkati çekti.

Bu eylemlerin çığ gibi bütün meclisleri saracağını ve bütün devletlerin Filistin Devleti'ni tanıyacağına inandıklarını dile getiren Koca, "Ancak bu bir son değil, aksine yeni bir dünyanın başlangıcıdır. Biz yine inanıyoruz ki bundan bir sonraki gerçek, başkenti Doğu Kudüs değil bizatihi Kudüs'ün kendisi olan ve içinde herkesin barış içinde yaşadığı Filistin Devleti'dir." dedi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, temsili kefenleri merdivenlere bırakarak İsrail'i protesto etti.

Kaynak: AA

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