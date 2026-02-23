ESP'den Hapishane Sürgün Protestosu - Son Dakika
Son Dakika Logo

ESP'den Hapishane Sürgün Protestosu

23.02.2026 21:25
ESP, tutuklu üyelerinin sürgün sevkine ve hak ihlallerine karşı kamuoyuna çağrı yaptı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)'den, 3 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan parti üyelerine yönelik cezaevi uygulamalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 Şubat'ta gözaltına alınarak tutuklanan yoldaşlarımız, bu defa da sürgün sevk saldırısıyla karşı karşıya. Bakırköy Hapishanesi'nde tutulan yoldaşlarımızdan şükran Yaren Tuncer, Eylem Taş ve Havvanur İdis, Marmara Kapalı Hapishanesi'ne sürgün edildi. Sevk edilen tutsakların eşyaları kendilerine verilmedi. Sürgün sevk uygulamasına karşı çıkan yoldaşlarımız ise robokoplu gardiyanlar tarafından darp edildi. Kadın yoldaşlarımızın darp raporu için yaptıkları başvurulara yanıt verilmedi. Tepkiler sonrasında hapishane doktoru yüzeysel olarak muayene yaptı."

Silivri 6 No'lu hapishanede tutulan yoldaşlarımız, idarenin keyfi uygulamalarıyla karşılaşıyor. Yoldaşlarımız koğuş içlerini 24 saat görüntüleyen kameraları kabul etmedikleri ve kapattıkları için tekli hücrelere götürüldü. İdarenin bu tutumuna tepki gösteren tutsaklar üç günlük açlık grevi eylemi gerçekleştirdi. Şu anda 18 yoldaşımız çeşitli hapishanelere sürgün edilmiş durumda.

Eylem Taş, Havvanur İdis, Şükran Yaren Tuncer, Ahmet Uçar, Ali Haydar Saygılı, Aydın Kılıçdere, Berkan Balcı, Cafer Erözsoy, Hüseyin Gültepe, Kanber Saygılı, Muhammet Çelik, Okan Danacı, Şahin Tümüklü ve Uğur Ok; Marmara Kapalı (Eski 9 No'lu) Hapishanesine Kerem Bükre ve Sıtkı Güngör Kocaeli 1 No'lu F Tipi'ne, Cemil Aksu ve Erol Tunç Kocaeli 2 Nolu F Tipi'ne götürüldü. Silivri 6 No'lu Hapishane'deki yoldaşlarımız H. Hüseyin Yeşilova, Can Tekin ve Yusuf Çıtırık ise kameraları kapattıkları gerekçesiyle tekli hücrelerde tutuluyor. Tüm kamuoyunu hapishanelerde yaşanan hak gasplarına ve sürgün sevklere karşı mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

