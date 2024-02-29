Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, esnafı ziyaret etti

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, esnafı ziyaret etti

Giresun'un Espiye ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Karadere, 10 yıldır Espiye'nin kalkınması ve refahı için çaba gösterdiklerini belirterek üçüncü kez belediye başkanlığı görevine aday olduğunu ve Espiye'nin güzelliği ve halkına hizmet etmek istediğini söyledi.

29.02.2024 12:01  Güncelleme: 12:04
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Giresun'da Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, esnafı ziyaret etti.

İlçe esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Karadere, 10 yıldır Espiye'nin kalkınması ve refahı için çabaladıklarını söyledi.

Karadere, üçüncü kez belediye başkanlığı görevi için yola çıktığına işaret ederek, " Karadeniz'in incisi şirin Espiyemiz ve siz değerli hemşehrilerime hizmet etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi daha çok çalışacağım." dedi.

Kaynak: AA

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