Espiye\'de Emekli Din Görevlileri için Kahvaltı

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Giresun'un Espiye Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında emekli din görevlilerine yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte Müftü Osman Gülbe, emekli din görevlileri ile sohbet etti.

Gülbe, 1-7 Ekim arasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu söyledi.

Hafta münasebetiyle çeşitli etkinlikler organize edildiğini aktaran Gülbe, kahvaltı programına katılan emekli din görevlilerine teşekkür etti.