Espiye\'de Kan Bağışı ve Yardım Etkinliği
03.03.2026 13:34
Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde Ulu Camisi'nin bahçesinde organize edilen kampanyaya, müftülük personeli ile vatandaşlar destek verdi.

İlçe Müftüsü Haki Özgül, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun teşvik edilen bir uygulamadır." dedi.

Türk Kızılayı Giresun Şubesi'nde görevli Dr. Ömür Algül de kan bağışı yaparak şifa bekleyen hastalara umut olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Kavanoz, Kıbrıs Gazisi Keskin ile iftar yaptı

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Keskin ve ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Keskin'in İbrahimşeyh köyündeki evinde aile fertleriyle orucunu açan Kavanoz, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Kavanoz, Kıbrıs Gazisi ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerden ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı

Espiye'de Mescid-i Aksa ile Aydın Kaşıkçı Kur'an kurslarında öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için içerisinde gıda ürünleri bulunan yardım paketleri hazırladı.

Öğrencilerin aileleri ve Kur'an kursu öğreticilerinin destekleriyle hazırlanan 15 gıda paketi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Müftü Haki Özgül, yaptığı açıklamada, küçük yaşta kazanılan paylaşma alışkanlığının toplum için büyük bir değer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun, Espiye, Güncel

