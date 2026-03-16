Espiye\'de Sel Mağdurlarına Konut Teslimi

Giresun'un Espiye ilçesindeki sel afetinin ardından yapılan konutlar düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

AFAD ve TOKİ iş birliğiyle tamamlanan konutlar için Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda tören gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, 71 afet konutunun anahtarlarını teslim edecek olmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli, sağlam ve modern konutlara kavuşması bizler için en büyük memnuniyet kaynağıdır." dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi ve anahtar teslimleri yapıldı.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, hak sahipleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Koç, programın ardından ilçede inceleme ve ziyaretlerde bulundu.