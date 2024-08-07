Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilogram boksta yarı final maçında Tayvanlı Ting Yu Lin'e 5-0 mağlup oldu. Milli sporcu bronz madalya kazandı.
Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kilogram yarı finalinde Tayvanlı Ting Yu Lin'e 5-0 skorla mağlup oldu ve bronz madalya kazandı.
Esra Yıldız Kahraman, üç roundu da 5-0'lık skorla kaybetti. Yıldız Kahraman Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 4'üncü madalyayı getirdi.
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