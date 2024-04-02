Estonya Başbakanı Kallas, NATO Genel Sekreterliği için Rutte'yi destekliyor

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi desteklediğini belirtti.

Estonian World adlı çevrim içi dergide "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine geçeceği" iddia edilen bir makaleye konu olan Kallas, X sosyal medya platformundan Rutte'ye desteğini açıkladı.

"Güçlü bir NATO için Rusya konusunda net olmamız, caydırıcılığı ve savunma harcamalarını artırmamız, Ukrayna'nın üyeliğini desteklememiz ve coğrafi dengeyi sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullanan Kallas, Rutte'nin bu önceliklere bağlı olduğunu savundu.

Kallas, Estonya'nın, NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyebileceğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri olabileceği iddialarını yalanladı

Kallas, başka bir paylaşımında da Stoltenberg'in halefi olma konusunda ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğini aldığı iddialarına yönelik, "Bu, birilerinin 1 Nisan şakasıydı. Doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Estonian World dergisi yetkililerinden Silver Tambur, Politico'ya yaptığı açıklamada, makalenin amacının, "Kallas'ın NATO Genel Sekreterliği" iddiasına kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu vurgulayarak makaleye gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Estonian World, Kallas'ın Stoltenberg'in halefi olma konusunda ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğini aldığını yazmıştı.

Kallas'ın, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini paylaşan dergi, yakın geçmişte favori aday olarak görülen Hollanda Başbakanı Rutte'nin, ülkenin savunma harcamalarındaki zayıf sicili nedeniyle gündemden düştüğünü aktarmıştı.