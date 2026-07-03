Estonya Başbakanı'ndan Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika
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Estonya Başbakanı'ndan Caydırıcılık Mesajı

03.07.2026 16:49
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Michal, Rusya'ya karşı caydırıcılığa yatırımın maliyetinin, gelecekteki saldırganlıklardan daha ucuz olduğunu vurguladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya'ya karşı caydırıcılığa yatırım yapmanın, gelecekte ortaya çıkabilecek saldırganlığın sonuçlarından doğacak maliyetten çok daha ucuz olduğunu belirtti.

Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapılacak görüşme öncesinde yayın kuruluşu POLITICO'ya konuşan Michal, "Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla adım atıp atmayacağı artık bir soru değil. Asıl soru, bunu ne kadar hızlı yapabileceğimizdir. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü NATO demektir." ifadelerini kullandı.

Michal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı caydırıcılığın sağlanamamasının maliyetine dikkati çekerek, "Bu maliyet yalnızca savunma bütçeleriyle ölçülmez, kaybedilen hayatlar, zayıflayan güvenlik, bozulan ekonomiler ve barışın yeniden inşası için ödenen bedellerle de ölçülür. Bugün caydırıcılığa yatırım yapmak, yarın saldırganlığın sonuçlarını ödemekten çok daha ucuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki NATO müttefikleri ile Kanada'nın geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 20 artırdığını belirten Michal, bu yatırımların Rusya'nın oluşturduğu tehdit nedeniyle yapıldığını söyledi.

Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın güvenliğini doğrudan artırdığını vurgulayan Michal, "Rusya'nın hedeflerine ulaştığı bir Avrupa, bugün Ukrayna'ya yardım etmekten çok daha maliyetli olur." dedi.

Michal, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinerek, "Ankara'dan verilmesi gereken mesaj net olmalı. Avrupa, Atlantik ittifakını güçlü tutarken kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya hazırdır. Daha güçlü bir Avrupa ayağı, NATO'yu da güçlendirir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Estonya, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya Başbakanı'ndan Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika

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