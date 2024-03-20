Estonya, Rus Büyükelçiliği personelini istenmeyen kişi ilan etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde İftar Programında Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Başkan Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında Eskişehirliler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi olarak her yıl Ramazan ayında hava şartları el verdiği sürece iftar sofraları kurduğuna dikkati çeken Başkan Ataç, 'İftar sofraları bizim için çok önemli ve değerli. Biz her yıl iftar sofralarımızı kurup vatandaşımızla hem bir araya geliyoruz hem de dini ritüellerimizi yerine getiriyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunun en çok yaşatıldığı Ramazan ayında vatandaşlarımızla aynı sofrada olmak bizleri mutlu ediyor' dedi.