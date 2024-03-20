Estonya, Rus Büyükelçiliği personelini istenmeyen kişi ilan etti

TALİN, 20 Mart (Xinhua) -- Estonya Dışişleri Bakanlığı Salı günü Rus Büyükelçiliği'nden bir personeli istenmeyen kişi ilan etti.
Bakanlık, sınır dışı edildiğine ilişkin diplomatik notayı resmi olarak teslim etmek üzere Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna "Diplomatı sınır dışı etmek suretiyle, Estonya'nın kendi topraklarında yabancı bir ülke tarafından düzenlenen hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini gösteriyoruz" dedi.
"Rus Büyükelçiliği bir kamu davasına ilişkin belgeleri ele geçirip bunların Rus sosyal medyasında yayımlanmasına katkıda bulunarak Estonya'nın iç işlerine, daha doğrusu yargı sürecine yasadışı şekilde müdahale etmiştir" diyen bakan, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı ise buna karşılık olarak, Estonya'nın hamlesine Moskova'nın uygun şekilde yanıt vereceğini belirtti.
Estonya ve Rusya arasındaki ilişkiler, Rusya- Ukrayna çatışmasının patlak vermesinden bu yana kötüye gidiyor. İki ülke, 2023 yılının başından bu yana diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmiş durumda.
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