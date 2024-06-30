Eskişehir'de, 27 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan (59) bulunması için çalışma yürütülüyor.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda görevli Karasu'ya ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayıp ihbarı üzerine yapılan çalışma kapsamında Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirlendi.
Kayıp öğretim üyesinin bulunması için başlatılan çalış ma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › ESTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan haber alınamıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?