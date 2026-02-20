Et Fiyatları Altınla Yarışıyor - Son Dakika
Et Fiyatları Altınla Yarışıyor

20.02.2026 11:49
CHP'li Öztürkmen, ucuz et ithalatının vatandaşa ulaşmadığını, büyük şirketlerin kazandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Et fiyatları altınla yarışıyor. Ramazan ayında da etin yanına yaklaşılmıyor. Vatandaşlarımız yarım kilo ucuz et için yine sabahın ayazında Et ve Süt Kurumu (ESK) marketleri önünde kuyruğa giriyor. Tam gaz devam eden karkas et ve canlı hayvan ithalatı da fiyatları düşürmüyor. Çünkü 'Vatandaş ucuz et yiyecek' denilerek başlatılan ithalatla getirilen ucuz etler vatandaşın sofrasına değil, et baronlarının ve büyük zincir şirketlerin kasasına giriyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından ithal edilen ucuz etlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Et fiyatları altınla yarışıyor. Ramazan ayında da etin yanına yaklaşılmıyor. Vatandaşlarımız yarım kilo ucuz et için yine sabahın ayazında Et ve Süt Kurumu (ESK) marketleri önünde kuyruğa giriyor. Tam gaz devam eden karkas et ve canlı hayvan ithalatı da fiyatları düşürmüyor. Çünkü 'Vatandaş ucuz et yiyecek' denilerek başlatılan ithalatla getirilen ucuz etler vatandaşın sofrasına değil, et baronlarının ve büyük zincir şirketlerin kasasına giriyor. Milyar dolarlık ithalatların ancak yüzde 5'i vatandaşa ulaşabiliyor. Yüzde 95'lik kısmı ise AKP destekli 8-10 büyük şirket arasında adeta talan ediliyor."

"Vatandaş kasabın, şarküterinin önünden geçemiyor"

Bugün AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 450 TL'den et alabilecek. Ancak et ithalatıyla ortaya çıkan devasa rant şirketler arasında pay ediliyor. ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın dahi yurt dışında kurduğu şirketler üzerinden kendi kurumuna et sattığı ortaya çıkmıştı. ESK 2026 yılına da tartışmalarla girdi. ESK yılın ilk ithal et sözleşmesini Köfteci Yusuf'la yaptı. Ancak Köfteci Yusuf tek değil. Türkiye'nin en büyüğü olmakla övünen bir perakende zinciri de ESK ile sözleşme imzalamış. Yapılan sözleşmeye göre ESK, o zincire karkas eti kilogramı 510 liradan verecek, zincir market de kuşbaşını 850 liradan raflarına koyacaktı. Yani yaklaşık yüzde 60 karla satacaktı ancak bu da yetmiyor. Söz konusu zincir perakendecinin sanal marketinde en ucuz kuşbaşı etin fiyatı bin 29 TL. ESK üzerinden kurulmuş vurgun çarkı yıllardır işliyor. Et baronları hiçbir iş yapmadan ESK üzerinden aldıkları ucuz etleri, piyasaya iki katından sunuyor. Kasasını dolduruyor ancak vatandaş kasabın, şarküterinin önünden geçemiyor.

"Ramazanda dahi vatandaşın ucuz et yemesini sağlamıyorlar"

Bir yıldır dönen vurgun çarkını anlatıyorum. Hiçbir önlem alınmadı. Ramazanda dahi vatandaşın ucuz et yemesini sağlamıyorlar. Çünkü şirketlerin kar payından nasiplenen siyasetçiler olduğunu çok iyi biliyoruz. Son olarak bu vurgunu durdurmak için bir kanun teklifi hazırladım ve TBMM'ye sundum. Çözüm çok net. Teklifimde, ESK eliyle ithal edilen ucuz etlerin doğrudan ve sadece vatandaşa sunulmasını önerdim. Bunun sağlanması için de tüm il ve ilçelerde 50 bin nüfusa bir Et ve Süt Kurumu marketi düşecek şekilde hızlıca yeni marketlerin açılmasını teklif ettim. Nüfusu 50 binden az olan ilçelerde ise nüfusa bakmaksızın en az bir marketin açılmasını önerdim. Çözüm bu kadar nettir, basittir. Ancak bu kanun teklifim bir aydır Tarım Komisyonu'nda bekletiliyor. Gündeme alınmıyor. Et vurgununu durduracak kanun teklifim sümenaltı ediliyor. Vatandaş sabahın ayazında et kuyruğunda beklerken ucuz etleri baronlar yiyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Et Fiyatları Altınla Yarışıyor
