ET ve Süt Kurumu'ndan Et Arzı Açıklaması - Son Dakika
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ET ve Süt Kurumu'ndan Et Arzı Açıklaması

ET ve Süt Kurumu, et ve süt piyasalarında arzın kesintisiz devam ettiğini belirterek, yurt dışından et arzına dair endişelerin yersiz olduğunu ifade etti. Kurum ayrıca, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

25.12.2024 12:47
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ET ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürülen regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzının kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilerek, "Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir" denildi.

ESK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği' şeklinde haberler yer aldığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. ESK'nın kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile Kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir."

Kaynak: DHA

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel ET ve Süt Kurumu'ndan Et Arzı Açıklaması - Son Dakika

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