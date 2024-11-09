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ETD'den Hedef Ülke: Ukrayna

ETD\'den Hedef Ülke: Ukrayna

Ekonomi Ticaret Derneği, Sakarya'da Ukrayna ile ticaret fırsatlarını masaya yatırdı.

09.11.2024 11:51
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Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şubesi tarafından "Hedef Ülke Ukrayna" başlıklı program düzenlendi.

Serdivan ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan ETD Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu, kuruldukları 2018 yılından bu yana ticaretin gelişmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Dedeoğlu, yeni yöntemler ve yeni pazarlar geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Şehrimizin belki de ülkemizin dışında yeni alanlara açılmamız gerekmektedir. Bu fikir ve vizyonla, bu yıl gündemimize Ukrayna'yı aldık. 3 kişilik bir inceleme komisyonuyla, ağustos ayında Ukrayna'nın Kiev ve Odesa şehirlerini ziyarete gittik." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ukrayna Konsey Başkanı Ruşen Çetin de Ukrayna'da devam eden bir savaşın bulunduğunu ve zor koşullar altında erişim sağladıklarını belirtti.

Savaşın bitmesinin ardından, bu şehirlerin yeniden inşa edilmesinde büyük yatırımlara ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

"Ülkemizin tarafsız kalmasıyla önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Bu süreçte diplomatik dilin kilit rol oynayarak, çözüme katkı sunacağına inanıyoruz. İlgili kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. İş insanlarımızın da bizden ve devletin diğer ilgili kurumlarından detaylı inceleme yaparak, hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Karasu limanı özellikle Sakarya'yı bu konuda ayrıcalıklı kılıyor. Savaş sonrası Ukrayna'nın yapılanmasında bu liman önemli rol üstlenecek."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ ise yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın önemine değinerek, OSB'lere ilişkin çalışmaları paylaştı.

Tek çıkış yolunun üretim olduğunu aktaran Altuğ, "Biz de Sakarya'da üretimi artırmaya gayret ediyoruz. Mevcut OSB'lerimiz var, yenilerini eklemek istiyoruz. Formülümüz, tükettiğimizden fazlasını üretmek ve bütün dünyaya rekabet edip satmak. Hedef pazarlarımız arasında Ukrayna'da var. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sonra Sakarya'mız daha kıymetli. O yüzden seçerek firma alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca da ihracatın öneminden bahsederek, Ticaret Bakanlığının her zaman yatırımcının yanında olduğunu bildirdi.

IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem de Ukrayna'ya başlattıkları RO-RO seferlerinin ciddi talep gördüğünü dile getirerek, "Karasu'nun konum olarak çok uygun yerde olması, limanın alt yapısının çok iyi olması tercih edilme oranını arttırdı." dedi.

Kaynak: AA

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