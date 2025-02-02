Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kaligrafi sanatçısı ve ressam, 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Sayın Çalışkan'ın ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.