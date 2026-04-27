Ethem Baran'ın 'Kırkikindiler Bittiğinde' romanı: Bir ömrün bir güne sığdığı yüzleşme ve yas hikayesi - Son Dakika
27.04.2026 04:50
Yazar Ethem Baran, daha önce 'Kurutulmuş Gül Mevsimi'nde tanıdığımız İlhan karakterinin yıllar sonraki hikayesini anlatıyor. Roman, İlhan'ın eski eşi Şermin'in intihar tehdidi üzerine geçmişle yüzleşmesini ve babasından miras kalan terk edilmişlik duygusunu işliyor.

Ümran Avcı – Ethem Baran imzalı 'Kırkikindiler Bittiğinde', bir ömrün bir güne sığdığı yüzleşme, hesaplaşma ve bitmeyen bir yas hikâyesi. Ankara'da geçen romanda, şiirler yazıp bastıran İlhan, eski eşi Şermin'den intihar edeceğini söyleyen bir telefon alır. Okur, İlhan'ın hemen kurtarmaya gideceğini düşünürken o, pencere önünde geçmişe yolculuk eder: Babasının terk edişini, babalı yetimlikten babasız yetimliğe savruluşunu, sevdiği kadınları ve terk edilişlerini hatırlar. Saatler sonra evden çıkıp Şermin'in evine varır.

İlhan karakteriyle 1994'te 'Kurutulmuş Gül Mevsimi'nden tanışıyoruz. Yazar, karakterlerle ahbap olduğunu ve onların yeni hikâyeler fısıldadığını söylüyor. İlhan'ın gençliğini anlattığı yılların üzerinden çok zaman geçti ama sonraki yıllarını merak edip roman yazdı. Ankara'da o yıllardan bugüne pek bir şey kalmadı; gecekonduların yerini kentsel dönüşüm aldı, İlhan gibilerin yaşam alanları daraldı.

İlhan'ın Şermin'e yardım için harekete geçememesi, yaşadığı hayal kırıklıkları ve takatinin kalmamasından kaynaklanıyor. İntiharlarla kuşatılmış bir evrende yaşıyor ve o gün gelen telefon dönüşümünü tetikleyen son kıvılcım oluyor. Bir noktadan sonra, zorda kalmış kızları kurtaran kısa pantolonlu çocuk sahneden çekiliyor.

Yazarın önceki romanı 'Köhne'deki ebeveyn yarası bu romanda baba yoksunluğuna evriliyor. İlhan'ın oğlu Attila da bu yarayı farklı biçimde taşıyor. Babayla kuramadığı ilişki, İlhan'ın kadınlarla ilişkisini etkiliyor; kendini tek kişilik bir oyunun içinde buluyor ve herkesi kurtarmak için sahneye çıkıyor. Sevmeyi seviyor, aşka inanıyor.

Romanda bir başka kahraman da şair Attilâ İlhan. Yazar için büyük bir şair olan Attilâ İlhan'ın yazı evreni, İlhan karakterine birebir uyuyor. 'Üçüncü Şahsın Şiiri' onun çevresinde uğulduyor, gar saatleri İlhan'a da aynı zamanı gösteriyor.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
