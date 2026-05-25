ETHİB'in LCA Projesine Ticaret Bakanlığı'ndan ödül

25.05.2026 11:10
ETHİB'in tekstilde sürdürülebilir rekabet projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından 'İyi Uygulama Örneği' seçilerek ödüllendirildi. Proje kapsamında 17 firmaya karbon yönetimi ve döngüsel tekstil danışmanlığı sağlandı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (ETHİB) 'Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi' UR-GE Projesi kapsamında yürütülen Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) Danışmanlığı, Ticaret Bakanlığı tarafından 'İyi Uygulama Örneği' seçilerek ödüllendirildi. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar tarafından ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan'a takdim edildi.

2021'de başlatılan projeyle 17 firmanın sürdürülebilir üretim, karbon yönetimi, enerji verimliliği ve döngüsel tekstil alanlarında kapasiteleri geliştirildi. Firmalara enerji verimliliği, iklim değişikliği, karbon ayak izi, çevre yönetim sistemi ve yaşam döngüsü analizi danışmanlıkları sunuldu. LCA Danışmanlığı kapsamında firmalar, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun ürün yaşam döngüsü analizleri gerçekleştirerek sürdürülebilir üretim yaklaşımlarını iş süreçlerine entegre etti ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandı.

Proje kapsamında Hollanda'ya yurt dışı inceleme heyeti düzenlenirken, Şubat 2025'te karbon ayak izi ve yaşam döngüsü değerlendirmesi konularında eğitimler verildi. Başkan Göksan, sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün tekstil sektörü için kritik olduğunu belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum sürecinde firmaların yanında olacaklarını ifade etti.

