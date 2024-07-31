Eti Bakır maden işletmesinde sendikalaşma çabaları engelleniyor - Son Dakika
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Eti Bakır maden işletmesinde sendikalaşma çabaları engelleniyor

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DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen, Siirt Şirvan'da bulunan Eti Bakır maden işletmesinde sendikalaşma çabalarının işveren tarafından engellendiğini belirterek, bu durumu kabul etmeyeceklerini ve hukuki süreçleri başlatacaklarını açıkladı. İşten çıkarılan üç maden işçisi ise sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

31.07.2024 13:15
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(ANKARA) - DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen, Siirt Şirvan'da bulunan Eti Bakır maden işletmesinde sendikalaşma çabalarının işveren tarafından engellendiğini belirterek "Eti Bakır Siirt Şirvan maden iş yerinde işçilerin özgür iradeleriyle karar verdikleri sendikal tercihlerinin baskı ve tehditle engellenemeyeceğini, buna izin vermeyeceğimizi, bu suçu işleyenlerin kanunlarımızın öngördüğü hapis cezasıyla cezalandırılması için girişimlerimizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden-Sen), Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Cengiz Holding'e ait Eti Bakır maden işletmesinde örgütlenme çabalarının işveren tarafından engellendiğini açıkladı. Dev Maden-Sen'den yapılan açıklamada şöyle:

"DİSK/Dev. Maden-Sen olarak Cengiz Holding'in Siirt Şirvan'da bulunan Eti Bakır maden iş yerinde örgütlenme çalışmalarımız sürerken, iş yerinde sendika istemeyen, işveren vekili ve iki iş yeri temsilcisi engelleme ve işten çıkarma tehdidi ile üyelerimize baskı yapmaktadır. İşveren vekili üç üyemizin iş yerinden kendi rızalarıyla istifa etmelerini istemiş, üyelerimiz istifa etmeyince performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek hukuksuzca işten çıkarılmışlardır.

Perfomans düşüklüğü bu üç üyemiz için uydurulmuş bir gerekçe olmaktan da öte gülünçtür de. Zira bu üyelerimizden birisi yıllardır çalıştığı taşeron kadrosunda ana kadroya bizzat işverence geçirilen bir işçi kardeşimizdir. Bir diğer üyemiz ise emeklilik sonrası çalışması istenilen başarılı bir işçi kardeşimizdir. Diğer üyemiz ise maden işletmesinde parmakla gösterilecek derecede işine olan disiplinli çalışması ile neredeyse tüm çalışma arkadaşları ve amirlerince takdir gören bir işçi kardeşimizdir.

Üyelerimizin baskı ve tehdide maruz bırakılarak hukuksuzca işten çıkarılmaları, kanunlarımızca suçtur. Kanunsuzlukta sınır tanımayan işveren vekilinin 'Ben bu iş yerinde sendika istemiyorum, bunun için her şeyi yaparım' hadsizliğinde bulunması işçilerin iş yerinde nasıl bir baskıyla çalıştıklarını göstergesidir. Tüm bu baskı ve engelleme ve iş çıkışı tehditlerine rağmen; işimiz, aşımız ve geleceğimiz için sürdürdüğümüz örgütlenme çalışmaları sonrası üye sayımız kısa sürede 300 sınırına dayanmıştır.

Bunun gereğini yaparak ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Eti Bakır Siirt Şirvan maden iş yerinde işçilerin özgür iradeleriyle karar verdikleri sendikal tercihlerinin baskı ve tehditle engellenemeyeceğini, buna izin vermeyeceğimizi, bu suçu işleyenlerin kanunlarımızın öngördüğü hapis cezasıyla cezalandırılması için girişimlerimizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Tüm bu yaşanılan ve halen devam ettirilmeye çalışılan hukuk ve kanun dışı davranış ve uygulamalardan vazgeçilmesini beklediğimizi bildiriyor, bu süregelen hukuksuzluğa geçit vermeyeceğimizi kamuoyuna ve ilgililere bir kez daha duyuruyoruz."

"Önüme istifa dilekçesi koydular, kabul etmedim"

Performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan üç maden işçisi süreci anlattı. Sendikalı olmanın anayasal hakları olduğunu hatırlatan işçiler, sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eti Bakır maden işletmesinde sendikalaşma çabaları engelleniyor - Son Dakika

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